الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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البيت الأبيض: المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في طريقه إلى المنطقة
منذ 35 دقيقة
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