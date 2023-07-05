الخميس 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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البيت الأبيض: المنطقة التي اكتشف فيها الكوكايين بالبيت الأبيض يزورها العديد من السياح
منذ 4 ساعات
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