الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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    البيت الأبيض: بايدن سيقلل الاتصال المباشر خلال جولته الشرق أوسطية تحاشيا لكورونا

    منذ 20 دقيقة
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