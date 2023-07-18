الأربعاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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    البيت الأبيض: بايدن كرر الالتزام بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض

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