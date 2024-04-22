الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    البيت الأبيض: بايدن وعد زيلينسكي بمساعدات عسكرية جديدة مهمة بأقرب وقت

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
      حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
      رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
      غزة تحت النار
      نتنياهو غاضب.. حكومتنا ستتحرك ضد واشنطن في هذه الحالة!
      إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
      فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان