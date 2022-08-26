الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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    البيت الأبيض: بايدن يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

    منذ ساعة واحدة
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