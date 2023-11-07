الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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    البيت الأبيض: سنرد على الهجمات التي استهدفت قواتنا في الزمان والمكان المناسبين

    منذ 46 دقيقة
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