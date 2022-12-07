الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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    البيت الأبيض: لا نطلب من الدول الإختيار بين الولايات المتحدة والصين لكن كما قال الرئيس نعتقد أن الولايات المتحدة بالتأكيد في وضع يتيح لها القيادة في إطار هذه المنافسة الاستراتيجية

    منذ 32 دقيقة
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