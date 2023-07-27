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    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي جيك سوليفان توجه إلى جدة يوم 27 تموز للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين بالمملكة

    منذ 47 دقيقة
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