الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022
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البيت الأبيض: واشنطن تدين "بقوّة" إطلاق صاروخ كوري شمالي "بعيد المدى"
منذ ساعتين
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