الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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    البيت الأبيض: واشنطن لم توافق على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء

    منذ ساعتين
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