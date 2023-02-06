الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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    البيطار قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة هذا الشهر لأسباب كثيرة تتعلق بعدم التعاون معه من قبل النيابة العامة التمييزية

    منذ 54 دقيقة
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