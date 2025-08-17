الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025
|
عربي
English
Français
عربي
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
التايمز البريطانية عن مصدر حكومي بريطاني: أوروبا وليست أمريكا هي التي تقدم الآن النصيب الأكبر من الدعم لكييف
منذ ساعتين
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال