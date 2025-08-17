الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    التايمز عن دبلوماسي أوروبي: استثمار ألمانيا بالتسلح ضخم لدرجة أنها على وشك تغيير ميزان القوى بالاتحاد الأوروبي

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2025 7:54 صباحًا
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      دينا الشربيني
      دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
      الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
      قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!
      عناصر من الجيش اللبناني
      مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال