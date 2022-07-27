الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022
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التحكم المروري: أشغال على طريق البرغلية - صور تسبب بازدحام مروري
منذ ساعة واحدة
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