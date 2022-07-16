السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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    التحكم المروري: إلحاقاً للحادث المروري محلة وادي عطا عرسال اصبحت الحصيلة النهائية ٨ قتلى

    منذ ساعة واحدة
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