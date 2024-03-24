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    التحكم المروري: احصاءات غرفه التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضيه: 7 حوادث قتيل و 7 جرحى

    منذ ساعتين
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