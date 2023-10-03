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    التحكم المروري: تجمّع عدد من المحتجين على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد قرب وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلّة

    منذ 33 دقيقة
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