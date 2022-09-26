الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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    التحكم المروري: تسرّب للمياه على الطريق البحرية في جل الديب وحركة المرور كثيفة جدًا في المحلة

    منذ ساعة واحدة
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