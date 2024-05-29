الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
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    التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل أول أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

    منذ 51 دقيقة
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