الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
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    التحكم المروري: تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة

    منذ ساعة واحدة
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