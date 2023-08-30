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    التحكم المروري: تعطل شاحنة تحت جسر نهر الموت باتجاه الدورة تسبب بازدحام مروري في المحلة

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2023 9:51 مساءً
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