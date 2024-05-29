الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة اللويزة صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
منذ 27 دقيقة
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