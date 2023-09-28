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    التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب جبالة باطون على أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا وحركة المرور كثيفة في المحلة

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2023 11:27 صباحًا
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