الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الرينغ-الأشرفية ومن جادة شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري-بيروت
منذ ساعتين
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