الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه أنطلياس وصولاً حتى جل الديب
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