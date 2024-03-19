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    التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الواطي في اتجاه جسر الحايك وصولا الى بولفار سن الفيل ومن اوتوستراد المطار في اتجاه الانفاق وصولاً الى خلدة

    منذ 38 دقيقة
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