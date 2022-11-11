الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار بسبب حادث مروري تتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
منذ ساعة واحدة
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