الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الضبية باتجاه انطلياس وصولاً حتى نهر الموت
منذ ساعتين
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