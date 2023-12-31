الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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    "التحكم المروري": طريقا كفردبيان - حدث بعلبك والعاقورة - حدث بعلبك سالكتان أمام مختلف الآليات نهاراً

    منذ ساعة واحدة
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