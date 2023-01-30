الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 6 دقائق
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