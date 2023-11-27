الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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"التحكم المروري": طريق عيناتا الأرز مقطوعة أمام جميع المركبات فيما لا تزال طريقا ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام مختلف الآليات
منذ 59 دقيقة
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