الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022
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التحكم المروري: قتيلان نتيجة تصادم بين مركبتين واصطدام واحدة منهما بعمود إنارة على طريق عام التليل - القبيات
منذ ساعة واحدة
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