الجمعة 2 ذو القعدة 1445 ﻫ - 10 مايو 2024
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التحكم المروري: قتيلان و13 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ ساعة واحدة
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