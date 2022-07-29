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    "التحكم المروري": قتيلان و19 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

    منذ 43 دقيقة
    آخر تحديث: 29 - يوليو - 2022 8:05 صباحًا
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