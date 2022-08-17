الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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    التحكم المروري: قتيلان و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

    منذ 49 دقيقة
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