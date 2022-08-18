الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    التحكم المروري: قتيل و٣ جرحى نتيجة تدهور سيارة على طريق عام كفرا - صديقين في محلة العاصي

    منذ ساعتين
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