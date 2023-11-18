السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 49 دقيقة
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