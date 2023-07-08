السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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    "التحكم المروري": قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

    منذ 48 دقيقة
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