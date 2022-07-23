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    التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 23 - يوليو - 2022 8:13 صباحًا
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