الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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    التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية

    منذ 48 دقيقة
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