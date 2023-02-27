الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023
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التحكم المروري: قطع أوتوستراد الأوزاعي على المسلك الشرقي بسبب انخساف الطريق نتيجة تسرب مياه من قسطل وتم تحويل السير من مستديرة السمكة باتجاه أوتوستراد المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 5 ثواني
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