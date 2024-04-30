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    التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الأمطار الغزيرة وكثافة الضباب لسوء الرؤية خصوصًا على الطرقات الجبلية لذلك ينصح بتشغيل إنارة الضباب وعدم السرعة والمناورة حرصًا على السلامة العامة

    منذ ساعتين
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