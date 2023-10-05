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    "التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق اللبنانية التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصا" على السلامة العامة

    منذ ساعة واحدة
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