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    التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب وجود ضباب خفيف وحرصاً على السلامة العامة

    منذ 3 دقائق
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