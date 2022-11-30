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    التحكم المروري: 3 جرحى في حادثي سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2022 8:49 صباحًا
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