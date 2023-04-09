الأحد 18 رمضان 1444 ﻫ - 9 أبريل 2023
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"التحكم المروري": 3 جرحى في حادثَي سير خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 49 ثانية
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