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    التحكم المروري: 3 قتلى و3 جرحى في 4 حوادث خلال الـ24ساعة الماضية

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2023 8:14 صباحًا
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