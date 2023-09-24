الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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التحكم المروري: 3 قتلى و3 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 40 دقيقة
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