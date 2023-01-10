الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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    التحكم المروري: 3 قتلى و6 جرحى في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

    منذ 5 دقائق
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